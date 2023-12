Trasimeno: ragazza di 15 anni trovata senza vita. Ipotesi suicidio

Trasimeno, e in particolare la comunità di Castiglione del Lago (Perugia), sconvolto dalla morte di una ragazza di appena 15 anni, trovata senza vita in un terreno agricolo di una frazione castiglionese, a poca distanza dall’abitazione in cui viveva con la famiglia. Il corpo della giovane è stato individuato da un residente della zona che ha lanciato subito l’allarme ma, purtroppo, l’intervento degli operatori del 118 si è rivelato inutile. Per l’adolescente non c’era già più nulla da fare e immediate sono partite le indagini da parte della procura della Repubblica di Perugia, eseguite dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero – Umbria‘, la morte della 15enne sarebbe legata ad un gesto autonomo compiuto dalla stessa e, circa le cause, si ipotizza che possa aver pesato una delusione amorosa. Letture di un dramma impossibile da accettare, che spetta agli inquirenti scandagliare anche per dare risposte a chi si è trovato improvvisamente catapultato in una tragedia così grande.

