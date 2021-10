Trasporto pubblico, Carissimi: «Autobus gratis per i disabili»

Permettere alle persone con disabilità di viaggiare gratuitamente e senza limiti di orari su tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico presenti sul territorio umbro: la proposta arriva dal consigliere regionale della Lega Daniele Carissimi, che mercoledì ha depositato una mozione sul tema.

In Umbria tanti disabili

«In Italia i disabili con gravi limitazioni sono, da Rapporto Istat 2019, più di 3,1 milioni di persone, più del 5% della popolazione. In Umbria abbiamo la quota più elevata di disabili in Italia, pari quasi al 9%» spiega Carissimi, secondo il quale «l’accesso ai mezzi di trasporto, nel nostro Paese, è percepito dalle persone con disabilità come fortemente problematico e ciò limita la potenziale fruizione dei servizi di cittadinanza e l’accesso al lavoro». «Basti pensare – prosegue il consigliere regionale – che ogni giorno, dei 300 mila lavoratori disabili che si spostano verso il luogo di lavoro, solo il 7,4% utilizza un mezzo pubblico. Per quanto riguarda la nostra regione, il 74,3% delle persone con restrizioni alla mobilità ha difficoltà nell’uscire di casa, il 71,3% ha problemi ad accedere agli edifici e il 61,1% ha difficoltà a usare i mezzi di trasporto pubblici, come emerge dal Programma d’azione regionale 2019-2021 dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità».

Le richieste alla giunta

«Nonostante i molteplici strumenti messi in campo dalla Regione – prosegue Carissimi – le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società a cause delle continue discriminazioni sociali ed economiche che si trovano quotidianamente ad affrontare. La maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di disagio economico, è necessario porre in essere misure concrete e tangibili in loro sostegno». Per questo secondo il consigliere della Lega «il trasporto pubblico regionale e locale dovrebbe rappresentare uno dei servizi maggiormente efficienti e accessibili alle persone con disabilità». La mozione impegna quindi «la giunta a introdurre, a favore delle persone con disabilità, un’agevolazione tariffaria per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale, che consenta loro di viaggiare gratuitamente e senza limiti di orari, con esenzione estesa anche all’eventuale accompagnatore nel caso di invalidità pari al 100%».