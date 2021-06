Investe due ragazze con auto e fugge: 35enne denunciato

È arrivato a forte velocità da via San Bartolomeo e ha travolto con il suo veicolo due ragazze, per poi impattare contro un’auto in sosta e fuggire. Protagonista della vicenda un 35enne a Città di Castello, in piazza Garibaldi: è stato denunciato dalla polizia di Stato per omissione di soccorso e lesioni aggravate.

L’auto pirata

Le ragazze se la sono cavata con alcune escoriazioni – la prima – e la frattura del bacino. Diverse le persone che hanno assistito alla scena, con l’immediato intervento di Volante, carabinieri e personale del 118: una volta acquisite le prime infomazioni sono state visionate le immagini della videosorveglianza presenti in loco e, a stretto giro, è stato individuato chi guidava il veicolo.

Denunciato

Gli agenti sono andati nel domicilio dell’uomo trovando l’auto coinvolta nell’incidente: evidenti i danni nella parte anteriore dopo l’impatto. Il 35enne è stato accompagnato in commissariato e quindi denunciato.