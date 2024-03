Travolto da una Jeep mentre cammina sul marciapiede: morto

Incidente stradale grave e purtroppo mortale nella prima serata di sabato, intorno alle ore 20, in via Marconi a Città della Pieve (Perugia). A perdere la vita è stato Alberto Baccelli, 70 anni, ex bancario in pensione – come riporta ‘Il Messaggero‘ in un pezzo a firma di Walter Rondoni – e noto anche perché gestiva con la famiglia una pasticceria. Baccelli è stato travolto da una Jeep mentre camminava tranquillamente sul marciapiede. Il veicolo, condotto da un turista che soggiorna a Castiglione del Lago – a bordo con lui anche la moglie – ha sbandato, finendo contro due auto e quindi sul marciapiede, travolgendo il 70enne per poi arrestare la propria corsa contro altre due auto. Drammatico l’impatto che non ha lasciato scampo all’ex bancario pievese. Sull’accaduto sono partite immediatamente le indagini da parte dei carabinieri del locale comando Compagnia, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria perugina. Obiettivo è ricostruire dinamica e cause del sinistro.

