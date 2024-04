Travolto dal muletto guidato dal collega: muore 55enne

Un 55enne residente a Terni ha perso la vita nella tarda mattinata di giovedì in un impianto a biogas al confine fra le province di Arezzo e Perugia, in località Ferretto, comune di Castiglione del Lago. Secondo quanto appreso l’uomo, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando all’interno del deposito del concime quando è stato colpito e travolto, con conseguenze purtroppo fatali, dal muletto condotto da un collega. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, di concerto con la Usl Umbria 1 ed il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia. L’intervento ha visto impegnati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona. Secondo una prima ricostruzione il 55enne stava scaricando sacchi di concime da un tir, insieme al collega intento a manovrare il muletto. Ad operazione quasi completata, il mezzo da lavoro lo ha però travolto in retromarcia, uccidendolo praticamente sul colpo.

