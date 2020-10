I vigili del fuoco di Norcia sono intervenuti giovedì mattina lungo la strada ‘Tre Valli Umbre’, all’altezza dell’ex mattatoio, per un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura e un camion. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto anche i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e il personale Anas per la gestione della viabilità: il tratto stradale, all’altezza del chilometro 24, è provvisoriamente chiuso.

