Tre Valli Umbre, massi in strada: c’è la chiusura provvisoria

Massi caduti in strada e chiusura temporanea alla viabilità. La novità riguarda la Ss ‘delle Tre Valli Umbre’ in zona Borgo Cerreto, nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto.

Anas in azione

Sul posto sono intervenuti i tecnici Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: rimosso il materiale pericolante in prima battuta, mentre dalle prime ore di mercoledì riprenderanno le attività per la «perlustrazione del versante e l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile», sottolinea la società. «Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Anas ha attivato diversi presìdi con personale sul posto per dare indicazioni ed assistere automobilisti e autotrasportatori».