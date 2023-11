Trento, 26enne di Terni a processo: accusato di truffa per una partita di mascherine

Danno da un milione e mezzo di euro per un imprenditore trentino e per un 26enne broker di Terni ecco i guai. Il caso è da tempo sul tavolo del tribunale di Trento e riguarda l’acquisto di centinaia di migliaia di mascherine durante il periodo Covid: il caso è riportato dal giornale di informazione online ladige.it.

Cosa è successo

In sostanza la vittima ha querelato il giovane ternano ed un 38enne residente a Milano, le persone cui l’imprenditore si è affidato per lo stock di mascherine. Ora è arrivato il decreto di citazione a giudizio nei confronti dei due soci in affari e dunque scatterà il processo con l’accusa di truffa. Tutto è iniziato nel febbraio 2020, quando l’uomo entrò in contatto con gli intermediari per una società cinese: l’obiettivo era quello di acquistare circa mezzo milione di mascherine ffp2. Il problema? Le certificazioni europee Ce, necessaria per rendere il prodotto conforme alla vendita.

Danno e beffa

In realtà poi la storia è andata diversamente. L’imprenditore non solo ha ricevuto un numero inferiore di mascherine (300 mila e non mezzo milione), ma quando gli sono state consegnate ha scoperto che non potevano essere vendute in quanto mancavano le certificazioni europee. Per l’accusa il 26enne di Terni ed il socio di Milano si sarebbero resi sempre meno reperibili una volta ricevuto il bonifico, a tal punto da lasciare l’organizzazione del trasporto della merce sul territorio italiano direttamente alla vittima. Da qui la querela e la citazione in giudizio dei due imputati.