Treofan: firmato il preliminare di accordo tra Jindal e Visopack

In un venerdì sera di agosto, dopo settimane di rinvii e quando la situazione sembrava ormai in stallo, arriva la notizia della ‘sudata’ sigla dell’accordo preliminare per la cessione dello stabilimento della Treofan di Terni dagli indiani di Jindal ai polacchi di Visopack. Dopo oltre due anni e mezza la vertenza sembra dunque arrivata al punto di svolta, in attesa della convocazione del tavolo al Mimit e della formalizzazione dell’accordo.

I primi commenti

«A circa due mesi dalla stretta di mano fra i vertici delle due aziende, la tanto attesa firma da parte della Jindal, determina finalmente la soluzione delineata dalla Ugl chimici su questa vertenza» commentano con soddisfazione il segretario provinciale della sigla di categoria, Diego Mattioli l, e quelli nazionali, Eliseo Fiorin ed Enzo Valente. «Non possiamo che essere fieri e soddisfatti di questo risultato – continuano – che rivendichiamo come Ugl chimici che ci ha visto in prima linea in questi ultimi due anni e mezzo. Abbiamo sostenuto con determinazione la cessione in continuità produttiva, convinti che rappresentasse l’unica soluzione per far riprendere celermente l’attività, garantendo cosi tutta la forza lavoro. Questa soluzione rappresenta l’unica opzione che in funzione delle competenze e professionalità del personale, favorisce la totale riassunzione dei lavoratori e assicura loro quella dignità che solo un posto di lavoro può dare, ponendo termine alla disagiosa condizione della cassa integrazione. Apprezziamo che siano state recepite anche le nostre indicazioni ad un orientamento verso le manifestazioni di interesse nel settore evitando cosi che sullo stabilimento di Terni ci fossero altri interessi o speculazioni». Per i tre sindacalisti «con la firma del preliminare si è compiuto il primo passo in attesa che Visopack presenti il piano industriale al tavolo aperto presso il MiMit e, una volta avuta l’approvazione istituzionale e sindacale, ci sia il passaggio di proprietà cosi da iniziare subito con il lavoro di riavvio».