Trevi, muore al ristorante soffocato da un boccone di cibo

È finita in tragedia una tranquilla cena al ristorante, sabato sera, per un 60enne di Trevi: l’uomo, Paolo Bartolini, dipendente comunale del posto, è rimasto soffocato da un pezzo di cibo mentre stava mangiando al Frantoio del Gusto, noto locale della zona. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale dell’attività e degli altri clienti.

Il dramma

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte. Dopo le prime manovre per tentare di liberare le vie respiratorie dell’uomo, che sembra stesse mangiando della carne, è intervenuto anche il 118 che però non ha potuto che constatare il decesso del 60enne, a cena da solo nel ristorante. Comprensibile lo shock di quanti hanno assistito inermi alla sua morte, per un incidente apparentemente così banale. Nel locale sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Foligno per gli accertamenti del caso. Profondo il cordoglio per la tragedia tra la comunità di Trevi dove Bartolini era molto conosciuto: dal 1° giugno era il funzionario della nuova biblioteca comunale. L’ultimo saluto al 60enne è previsto lunedì, nella chiesa Madonna delle Lacrime, alle 16.30.