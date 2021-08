Tromba d’aria nell’Acquaspartano: disagi in serie

Rami e alberi pericolanti, in qualche caso caduti anche a ridosso di abitazioni e della superstrada E45. Segnalati inoltre dei tetti ‘scoperchiati’ dal forte vento e alcuni problemi alle linee elettriche: la tromba d’aria che venerdì pomeriggio, nel pieno di una giornata afosa, ha colpito le zone di Acquasparta, Montecastrilli ma pure il Tuderte, ha causato diversi disagi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per risolvere le situazioni più critiche. Non risultano comunque persone ferite o coinvolte.

