«Troppo business in Unicusano»: indaga la Finanza. Sequestrati 20 milioni di euro

Un’indagine incentrata su una presunta evasione fiscale e accompagnata da un sequestro di beni per circa 20 milioni di euro. È quella condotta dalla Guardia di finanza di Roma, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci e dalla sostituta Valentina Margio, nei confronti dell’Università degli Studi ‘Niccolò Cusano’ che vede al vertice il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi. A riportare la notizia – basata su un comunicato stampa delle Fiamme Gialle della capitale – è il quotidiano La Repubblica, seguito poi da altre testate nazionali come Il Corriere della Sera. Gli indagati – per reati tributari – sarebbero lo stesso Bandecchi, Giovanni Puoti, Stefano Ranucci e Fabio Stefanelli.

La nota della Guardia di finanza

«A seguito di indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma – si legge nella nota – i finanzieri del comando provinciale della capitale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche ‘per equivalente’, di beni per un valore superiore a 20 milioni di euro, pari all’imposta evasa derivante dal reato di dichiarazione fiscale infedele, contestato a tre persone».

«Ricavi non dichiarati»

«Il provvedimento cautelare – spiegano le Fiamme Gialle – è stato emesso dal gip di Roma, su richiesta della locale procura della Repubblica, al fine di assicurare il profitto del reato tributario contestato, a fronte di ricavi non dichiarati per oltre 80 milioni di euro da un ente non statale attivo nella formazione universitaria».

«Attività commerciali maggiori di quelle istituzionali»

«Dalle indagini, sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Roma, è emerso che l’ente universitario avrebbe abusato del regime di esenzione dalle imposte sui redditi previsto per tali contribuenti. È stato accertato che l’ateneo avrebbe infatti svolto attività commerciali in misura prevalente rispetto all’attività istituzionale, investendo circa l’80% del proprio patrimonio in società commerciali attive in diversi settori, dalla compravendita immobiliare al confezionamento di generi alimentari, dal trasporto aereo charter alla gestione di centri benessere».

Ternana Calcio «estranea al sequestro»

«Tra i vari investimenti svolti – osserva la Guardia di finanza di Roma – l’università ha acquistato, per finalità non strumentali alla formazione universitaria, un elicottero e quattro autovetture di lusso (delle quali due sono oggetto del provvedimento di sequestro). Per gli stessi motivi l’ente ha anche acquisito la gestione di una società calcistica (quest’ultima non oggetto della misura cautelare emessa dall’autorità giudiziaria). Sarebbero state addebitate all’ateneo anche spese personali dell’imprenditore per circa 1,9 milioni di euro, consistenti per lo più in biglietti aerei, soggiorni presso strutture alberghiere per motivi estranei all’attività istituzionale ovvero per seguire le trasferte della squadra di calcio controllata».

La precisazione

«I provvedimenti – concludono gli inquirenti – sono stati emessi nell’ambito della fase delle indagini preliminari, allo stato delle attuali acquisizioni probatorie e, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di non colpevolezza». Precisazione a cui si aggiunge ovviamente la possibilità per Unicusano e i suoi vertici di chiarire, precisare e replicare rispetto a quanto contestato dagli inquirenti. In sede giudiziaria e sul piano mediatico.

«Si va avanti per Bandecchi sindaco»

Nel primo pomeriggio è l’avvocato Riccardo Corridore, coordinatore comunale di Alternativa Popolare su Terni, a prendere posizione dopo un colloquio con Bandecchi: «Si ritiene di aver operato bene ed in modo trasparente come sempre, Bandecchi le paga le tasse. In ogni caso, laddove ci siano problemi interpretativi di norme, lui è a disposizione dello Stato per versare i 20-21 milioni di euro contestati. Bandecchi è estremamente sereno e tranquillo, sa di non aver commesso alcun tipo di errore. Verrà tutto chiarito nei tempi necessari, il presidente ha piena fiducia nella magistratura e nel riuscire a chiarire la posizione in modo adeguato. Andiamo avanti, non siamo spaventati».

Articolo in aggiornamento