Trova quattro bombe a mano nel giardino di casa. Arrivano gli artificieri

Quattro bombe a mano modello ‘SRCM 35’ sono state rinvenute in un giardino privato in un’abitazione di Monteluce, a Perugia.

Durante alcuni interventi di manutenzione del verde, uno dei proprietari si è accorto che in corrispondenza di un muretto di contenimento del terreno c’era incastonata una sorta di botola. Ha così forzato la copertura in ferro per vedere cosa ci fosse dietro.

Nel rimuovere la terra ha notato un cunicolo, al cui interno c’era sepolta una specie di lattina, cosa alquanto curiosa da farlo insospettire che potesse invece trattarsi di un ordigno bellico. Ha quindi segnalato il ritrovamento ai carabinieri della stazione di Perugia Fortebraccio, guidata dl maresciallo capo Giuseppe Pontemezzo, che si sono immediatamente attivati recandosi sul posto.

Una volta effettuato il sopralluogo e delimitata l’area vietandone l’accesso, hanno attivato l’iter per segnalare il ritrovamento agli artificieri specializzati. Insieme ai carabinieri, giovedì mattina sono così intervenuti anche i militari del nucleo CMD (Conventional Munition Disposal – Bonifica di munizionamento convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell’Esercito Italiano in concorso alla prefettura di Perugia, disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della penisola.

Il team ha potuto constatare la presenza non di una, ma di quattro bombe a mano, inesplose, risalenti alla II guerra mondiale, tutte in pessimo stato di conservazione. Sono state neutralizzate e trasportate in una cava, vicino Perugia, dove si è provveduto a distruggerle facendole brillare.