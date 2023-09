Trova una buca e finisce fuori strada con la moto: grave imprenditore 58enne dell’Altotevere

È ricoverato in rianimazione all’ospedale di Perugia, con riserva di prognosi, un noto imprenditore di Selci Lama (San Giustino) – il 58enne Fabio G. – coinvolto in un incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 19.30, lungo la strada provinciale 100 di Pistrino, fra Selci Lama e Citerna (Città di Castello). Il 58enne stava procedendo in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, anche a causa di una buca profonda ed estesa presente sulla carreggiata, come testimoniato da una persona che ha assistito al sinistro, ha perso il controllo del veicolo, finendo in un terreno adiacente la strada. Soccorso dal 118, è stato immediatamente trasportato al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in gravi codizioni. I rilievi sull’accaduto sono condotti dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello.

