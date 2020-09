Magione, arrestato pusher 50enne

Nove involucri in un contenitore di alluminio posizionato sul sedile del passeggero, altri undici nelle tasche dei pantaloni e la restante nella propria abitazione. In totale 45 grammi di cocaina: sono stati trovati ad un pusher 50enne residente a Perugia dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Città della Pieve durante un controllo a Magione nella serata di giovedì. Non solo: in casa aveva 5.750 euro e 100 dollari americani frutto dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e successivamente condotto nel carcere di Capanne come disposto dall’autorità giudiziaria.

