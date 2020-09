Uomo trovato senza vita tra Piediluco e Labro

Stava passeggiando in una zona boschiva tra Piediluco e Labro, al confine delle province di Terni e Rieti, quando ha scoperto a terra il corpo di un uomo – un 73enne originario del reatino – senza vita. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di domenica: la donna ha subito chiamato i carabinieri e sul posto è giunta una pattuglia del locale comando Stazione, nonché la guardia medica ed i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti dei militari sarebbe esclusa l’ipotesi di una morte per cause violente.

