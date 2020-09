‘Truffa specchietto’ a danno di un anziano: due denunciati

Lo hanno incrociato a bordo del proprio veicolo e simulato un urto tra le autovetture, seguendo poi la vittima fino a casa per incolparlo dell’accaduto. La classica ‘truffa dello specchietto’ torna a colpire: due truffatori sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Città di Castello dopo il tentativo messo in atto nei confronti di un anziano.

La truffa

Uno dei due è sceso di corsa dal veicolo e ha fatto presente alla vittima che il danneggiamento dello specchio retrovisore esterno era per colpa sua. A questo punto è scattata la richiesta di risarcimento con la scusa di evitare la denuncia all’assicuazione: l’anziano, non convinto, ha ceduto consegnando una modesta cifra ma al contempo ha scattato delle foto all’uomo. Poi la chiamata alle forze dell’ordine, l’avvio delle indagini e l’individuazione della coppia protagonista: sono stati denunciati per truffa e violenza privata.