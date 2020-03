Truffatore seriale arrestato a Spoleto

Un super truffatore – di quelli che colpiscono soprattutto online – intercettato nel centro di Spoleto e arrestato in ragione dell’ordine di carcerazione (deve scontare 6 mesi) emesso dalla procura di La Spezia. L’uomo – finito in manette nell’ambito dei controlli anti coronavirus degli agenti del commissariato di Spoleto – è un 33enne della Campania con numerosi precedenti penali a suo carico in ogni parte d’Italia. Ora si trova nel carcere spoletino e, ovviamente, è stato anche denuciato per la violazione delle normative volte a contenere il Covid-19.

