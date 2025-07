Carabinieri e Guardia di finanza di Perugia hanno eseguito quattro arresti e sequestrato beni per circa 5 milioni di euro, su ordine del gip di Perugia, a seguito di un’indagine coordinata dalla procura diretta da Raffaele Cantone, incentrata su una presunta associazione per delinquere dedita alle truffe nei confronti di persone che si rivolgevano a servizi di cartomanzia, dapprima telefonici e poi ‘personalizzati’.

L’indagine, condotta inizialmente dai carabinieri, trae origine da una denuncia per truffa nei confronti di una cartomante. «A seguito di una serie di attività di riscontro da parte dei militari – spiega la procura in una nota – venivano avviate specifiche attività tecniche dalle quali emergeva la presenza di una vera e propria associazione a delinquere con quattro promotori, che nel tempo avevano posto in essere un servizio telefonico di cartomanzia allo scopo di individuare persone fragili da assoggettare per i propri interessi truffaldini».

«In particolare i clienti – prosegue la nota -, una volta fidelizzati e acquisite da questi tutte le informazioni necessarie, venivano fatti transitare dai canali ufficiali del servizio di cartomanzia verso cartomanti personalizzati, contraddistinti con ‘nomi d’arte’, che avrebbero seguito ogni singolo cliente. Le attività di indagine eseguite hanno permesso di tracciare i pagamenti del servizio offerto e in particolare è emerso che gli stessi pagamenti effettuati dai clienti passavano dal circuito 899 (circa 30 euro ogni 40 minuti) ad un circuito che prevedeva esborsi personalizzati mediante accredito con ricariche Postepay o bonifici bancari tutti intestati ai sodali, per importi molto rilevanti».

«Il servizio di cartomanzia – osserva l’autorità giudiziaria – consisteva nella lettura delle carte ai clienti, ai quali venivano prospettate, sistematicamente, problematiche di natura esoterica che necessitavano di ulteriori lavorazioni quali visualizzazioni, blocchi, scudi, fatture, malocchi mediante riti che prevedevano l’uso di candele, scioglimento di sale, utilizzo di talismani di vario genere, oltre a procedure di sotterramento (anche in cimiteri) dei residui delle lavorazioni; inviando mediante mezzi telematici ai malcapitati clienti foto di simboli esoterici allusivi al ‘diavolo’ (candele, serpenti ed altro)».

«Gli indagati, facendo leva sulle debolezze e sulle fragilità dei soggetti con cui entravano in contatto, i quali condividevano con i cartomanti problematiche sentimentali o di salute, raccoglievano elementi atti a manipolare la loro condizione, inducendoli a credere alla presenza di negatività che avrebbero peggiorato la loro condizione anche a mezzo di lavorazioni esoteriche fatte da altre persone, se non affrontate con i mezzi loro proposti; soluzioni che comportavano svariati esosi pagamenti che avvenivano per la quasi totalità attraverso bonifici e ricariche Postepay, anche per l’acquisto di materiali (candele, specchi) o per l’effettuazione addirittura di viaggi e trasferte dei cartomanti i quali, dall’estero, avrebbero ‘sbloccato’ più agevolmente determinate situazioni negative».

Una volta tracciato il modus operandi, la procura della Repubblica di Perugia «al fine di una ricostruzione dei flussi bancari dei sodali, delegava la Guardia di finanza all’analisi della movimentazione bancaria sui conti correnti e le carte intestate ai promotori ed alle società ad essi riconducibili. L’attività posta in essere permetteva di quantificare il profitto del reato per complessivi 5.545.833 euro, denaro, questo, frutto di bonifici e accrediti effettuati dagli ignari clienti manipolati dagli stessi sedicenti cartomanti».

«In tale quadro e sulla base delle risultanze raccolte, i finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di oltre 5 milioni di curo; contestualmente i carabinieri hanno dato esecuzione all’arresto dei quattro promotori di cui tre in carcere ed uno ai domiciliari. Contestualmente agli arresti, i militari dell’Arma hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari utilizzati per contattare i clienti, carte prepagate agende e appunti manoscritti anche con riferimento alle somme incassate. Tutto il materiale – conclude la procura – sarà poi oggetto di successivi accertamenti.

«Infine, presso l’abitazione di uno dei principali indagati, sottoposto a custodia cautelare in carcere, sono state sottoposte a sequestro preventivo tre autovetture, di cui due di grossa cilindrata, due orologi e altri oggetti di valore nonché la somma contante di quasi 100 mila euro custodita all’interno di una valigia debitamente occultata all’interno di una stanza».