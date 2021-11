Lo hanno sorpreso a Tuoro sul Trasimeno – era lunedì 22 novembre – mentre vendeva una dose di cocaina a due persone: per questo un 25enne di origini albanesi è stato arrestato in flagrante dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve. Con sé – nascoste nell’auto – aveva altre quattro dosi della stessa droga e circa 500 euro in contanti. A seguito dell’arresto il giovane è finito in carcere.

