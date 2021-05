Turismo a Terni: «Ticket unico per bus e siti turistici»

«L’introduzione di misure atte ad agevolare la mobilità dei turisti, sia per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici che l’accesso ai siti museali e ambientali». Questo l’obiettivo dell’atto di indirizzo presentato dal consigliere del Gruppo Misto Doriana Musacchi: in sostanza si chiede la creazione di un biglietto unico per bus e siti turistici del territorio di Terni.

CASCATA MARMORE, BENE UNESCO: NON TIRA ARIA BUONA. ARRIVA NAVETTA SPERIMENTALE

Commercio, ristorazione e mobilità privata

Per la Musacchi la proposta «vuole arricchire l’offerta turistica del territorio e invogliare i visitatori a prolungare il loro soggiorno. Occorrerebbe creare un biglietto unico con cui visitare più siti di interesse turistico, a prescindere dal tipo e dalla dislocazione nel nostro territorio, e usufruire di tutti i mezzi di trasporto pubblici o privati convenzionati. Come già adottato per città come Firenze, si potrebbe creare appunto un biglietto con una durata prestabilita, da un giorno a una settimana, durante la quale il turista potrebbe fruire degli ingressi e dei servizi di mobilità senza limitazioni. In aggiunta – prosegue – si potrebbero coinvolgere i comparti ricettivo-alberghiero, del commercio al dettaglio, della ristorazione e della mobilità privata – con delle specifiche convenzioni, magari collegate all’acquisto dei biglietti unici sopra citati. Una volta acquistato uno di questi, un turista potrebbe godere di uno sconto predefinito per consumare un pasto in uno dei locali aderenti all’iniziativa, o soggiornare in una struttura coinvolta nel progetto, o acquistare un prodotto in un negozio partecipante all’iniziativa. Si potrebbe integrare – chiude – l’organizzazione dei grandi eventi con le iniziative da me proposte in modo da arricchire l’offerta per i visitatori ed evitare un turismo mordi e fuggi Nel concreto si tratta di inserire uno o più eventi all’interno della promozione di un biglietto unico».