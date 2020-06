Terni, cascata: «Cestini quando li svuotiamo?»

La cascata delle Marmore, il turismo e la cura del luogo. A denunciare una situazione non certo esaltante per i visitatori del sito turistico è l’ex consigliere comunale Sandro Piccinini, sempre molto attento alle vicissitudini della zona: «Ore 11 di un martedì, l’ultimo di giugno. Lunedì – spiega in un post con tante di foto ad evidenziare il problema – molti turisti in visita alla cascata, oggi pure c’è movimento per fortuna. C’è da ammirare una delle cascate più belle del mondo. Dispiace che oltre allo spettacolo delle acque del Velino che si getta sul nera e il paesaggio del parco naturalistico, non si riesce a svuotare i cestini porta rifiuti presenti nelle aree commerciali. E quando viene fatto si fa dopo telefonate e segnalazioni. É sempre colpa di quelli di prima?». Il problema riguarderebbe la poca reattività di Asm nella pulizia dopo i giorni di festa e, di conseguenza, chi arriva all’indomani si ritrova i cestini pieni.

