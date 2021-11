Turismo: «Una rete da trasformare in prodotto ricettivo»

«Sono soddisfatta per la rete che in poco tempo abbiamo messo a sistema e che vogliamo trasformare in un prodotto che sia ricettivo a 360 gradi e per la quale ringrazio in particolare il Dit, nella figura del presidente Gabriele Giovannini e dell’amministratore delegato Leonardo Troiani». L’assessore allo sport e al turismo Elena Proietti mercoledì mattina ha riunito gli operatori del settore turistico, le associazioni di categoria, i rappresentanti del Dit, nell’intento di aprire un confronto sulle strategie di sviluppo degli sport outdoor nel ternano, a seguito del Travel experience al centro fieristico di Rimini.

Le collaborazioni

Dalla 58esima edizione del Travel experience, ha stato detto durante l’incontro, «è emerso come la provincia di Terni sia diventata strategica sia per la grande richiesta di attività outdoor che per il turismo enogastronomico e di scoperta. In particolare la capacità di correlare diverse tipologie di offerta turistica ha riscosso interesse e sorpresa per la varietà e quantità di attività e bellezze territoriali, di cui le brochure ed i video appositamente studiati per questo tipo di eventi si sono fatti portavoce, ivi incluso il nuovo progetto delle Terre di S. Valentino viste dai droni. L’obiettivo che è emerso dal tavolo, è quello di creare collaborazioni fruttuose e durature, atte ad accrescere ed accogliere un tipo di turismo sempre più variegato e consapevole di ciò che il nostro territorio è già pronto ad offrire».