Ubriaca, tenta di non pagare le ‘bevute’: denunciata 58enne

Completamente ubriaca, non voleva pagare il conto. Per questo fatto, accaduto in un locale pubblico di Perugia, è intervenuta la squadra Volante della questura. Alla polizia, il titolare dell’eservizio ha spiegato che la donna – una 58enne straniera con alcuni precedenti – dopo aver consumato più volte, aveva tentato di andarsene senza pagare. Per questo l’aveva fermata, chiamando le forze dell’ordine. Sentita dagli agenti, la 58enne ha confermato di non avere un euro per pagare il conto ma quando le hanno chiesto se avesse bisogno dell’intervento del 118, viste le sue condizioni, ha iniziato ad inveire e a urlare contro gli operatori. Alla fine è stata denunciata per insolvenza fraudolenta e sanzionata amministrativamente per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Condividi questo articolo su