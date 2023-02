Ubriaco, entra nella galleria-cantiere e crea il panico. Poi nega tutto: «Ho investito i cinghiali». Denunciato

Ha abbattuto con la propria auto i cartelli all’ingresso della galleria Forca di Cerro (ss 685 delle Tre Valli Umbre, lato Eggi-Spoleto) dove sono in corso i lavori notturni di manutenzione. Poi è andato avanti incurante di tutto e tutti, schivando le impalcature e urtando un veicolo in sosta. Alla fine si è fermato quando ha trovato la carreggiata completamente ostruita dalle impalcature. L’uomo è stato intercettato appena fuori dal tunnel dalla polizia di Stato di Spoleto e idntificato per un 57enne albanese, privo di patente di guida e in evidente stato di alterazione alcolica. Interrogato, ha negato tutto dicendo di aver investito dei cinghiali. Poi si è rifiutato di sottoporsi ad alcol test. Alla fine è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente.

Condividi questo articolo su