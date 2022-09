Ubriaco molesta clienti dei negozi in viale San Sisto e spaventa anche i bambini: denunciato

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in viale San Sisto in seguito alla segnalazione di un uomo che stava molestando i clienti di alcuni esercizi commerciali. Il negoziante che aveva contattato il numero di emergenza, ha raccontato che poco prima l’uomo, dopo averlo insultato, aveva infastidito e molestato i suoi clienti. Dopo aver tentato di allontanarlo, il soggetto era tornato davanti al locale e aveva continuato a urlare e ad inveire, spaventando i figli minori. Poi si era allontanato.

La polizia si è messa così sulle sue tracce e lo ha individuato poco distante, seduto nei pressi di un altro esercizio commerciale. Alla vista degli agenti, la titolare dell’attività ha riferito che l’uomo, dopo averla osservata con insistenza, l’aveva minacciata e insultata. La donna, spaventata, si era quindi rifugiata all’interno del locale. Identificato come un 44enne italiano con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, ha mostrato fin da subito un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità. Dopo essere stato sottoposto a controllo, il 44enne, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a insultare e minacciare anche gli operatori. Per questo è stato accompagnato in questura e denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. All’uomo è stata contestata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.