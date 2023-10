Ubriaco, tenta di aprire l’auto dei carabinieri: arrestato

I carabinieri del Nor di Foligno, durante i servizi per la manifestazione ‘I Primi d’Italia’, hanno arrestato un 44enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il fatto – ricostruisce l’Arma folignate in una nota – è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando la pattuglia, mentre stava transitando in piazza della Repubblica, è stata avvicinata dall’uomo che, evidentemente ubriaco, ha tentato di aprire lo sportello dell’auto di servizio. I militari lo hanno fermato e identificato ma il soggetto, mostrandosi poco collaborativo, ha iniziato ad inveire contro i carabinieri e a spintonarli. Dopo averlo immobilizzato, lo hanno condotto in caserma dove è stato arrestato. Il tribunale di Spoleto ha poi convalidato quanto eseguito e disposto per il 44enne l’obbligo di firma quattro volte la settimana.

