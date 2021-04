Ubriaco viene soccorso grazie al ‘cuore’ dei figli piccoli: denunciato

È una situazione di profondo degrado quella scoperta dagli agenti della squadra Volante della questura di Perugia, in un appartamento di Fontivegge. Gli operatori del 113 si sono portati presso l’abitazione dopo che era stato segnalato il malore di un uomo, fermo e disteso a terra, con accanto i due figli piccoli che avevano dato l’allarme ai vicini.

In escandescenze

Gli stessi vicini si erano poi presi cura dei due piccoli, mentre gli operatori del 118 tentavano di rianimare il giovane – 25enne dell’Ecuador – che, nel giro di pochi minuti e una volta messo nella posizione laterale di sicurezza, riprendeva i sensi. A quel punto ha iniziato ad urlare e ad inveire contro i presenti, agenti, sanitari e vicini di casa, dicendo che non dovevano stare lì e che se ne dovevano andare. In realtà era ‘solo’ molto ubriaco.

Denunciato

In quel parapiglia, gli agenti sono riusciti a tranquillizzare i due bambini che alla vista della madre – nel frattempo rientrata in casa – hanno riacquistato il sorriso. Il padre invece è stato denunciato a piede libero per abbandono di minore e resistenza a pubblico ufficiale.