Ucraina: in Umbria primi profughi in arrivo

Primi profughi ucraini in arrivo sul territorio umbro. In avvio di settimana. Lo ha annunciato domenica l’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra, monsignor Renato Boccardo: saranno trenta quelli accolti dalla chiesa umbra. È lui ad averlo detto in occasione dell’incontro con la comunità ucraina nella chiesa di San Ponziano a Spoleto: «Preghiera e solidarietà per loro», le parole rilasciate al Tg3 Rai Umbria in merito alla novità. «Abbiamo reperito diversi alloggi da mettere a disposizione e la Caritas diocesana si farà carico dell’assistenza». Sono migliaia le donne ed i bambini che, giocoforza, sono costretti a lasciare le loro case per via dell’offensiva militare della Russia.

L’Umbria in aiuto

Intanto sul territorio le associazioni ed i volontari si sono attivati per dare una mano concreta alla popolazione ucraina. È il caso della Protezione civile Collescipoli Odv: scatta la raccolta del materiale. «Martedì 1 Marzo, dalle 15 alle 18 saremo presenti a Terni con un nostro mezzo presso il parcheggio Staino (zona ipercoop) per raccogliere garze, cerotti, antidolorifici e disinfettante cutaneo. Vi aspettiamo».

«Pronti ad accogliere le famiglie in fuga»

«Siamo pronti a fare la nostra parte e ad accogliere le famiglie ucraine in fuga dalla guerra». Lo scrivono i sindaci della Lega Manuel Petruccioli, responsabile Enti locali (Giano dell’Umbria), Leonardo Latini (Terni), Stefano Zuccarini (Foligno), Luca Carizia (Umbertide), Francesca Mele (Marsciano), Virginio Caparvi (Nocera Umbra), Fabrizio Gareggia (Cannara) e Remigio Venanzi (Polino). «Le nostre comunità si stringono intorno al dolore del popolo ucraino che sta affrontando i giorni più bui. Di fronte a una tragedia umanitaria come questa, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire sostegno e assistenza. Informeremo i Prefetti di Perugia e di Terni della nostra disponibilità a offrire piena collaborazione al Governo in vista dei numerosi arrivi previsti sul territorio italiano e mettiamo a disposizione le nostre strutture per ospitare i profughi in fuga dalla guerra, con particolare attenzione a donne e bambini. Esprimiamo preoccupazione per l’evolversi della situazione – concludono – Auspichiamo con forza il cessate il fuoco e il ritorno al confronto diplomatico».