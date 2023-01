Ultimi e primi: con l’anno nuovo scatta la ‘gara’ dei neonati

Articolo in aggiornamento

Come ogni 1° gennaio, scatta la ‘gara’ a chi è nato prima all’alba del nuovo anno. Ma se il ‘primato’ è più una curiosità che altro, resta la tradizione che abbraccia tutti gli ospedali e le aziende sanitarie dell’Umbria e, soprattutto, le famiglie che hanno potuto festeggiare in maniera diversa, importante, unica.

Perugia

Fiocco rosa per la prima nata del 2023 all’ospedale di Perugia. La piccola si chiama Alessandra, pesa 4,020 chilogrammi ed è venuta alla luce alle ore 10.57 del 1° gennaio con parto spontaneo assistito dalle ostetriche Valentina Simoncelli e Chiara Tagnoloni e dal medico Maria Spataru. È la primogenita di mamma Lucia e di papà Giuseppe, residenti a Perugia. Sempre a Perugia, l’ultimo nato del 2022 si chiama Giacomo e pesa 3,870 chilogrammi. Primogenito di mamma Giulia e papà Luca, è venuto alla luce alle ore 18.22 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Laura Fumu e dal dottor Giuseppe Luzi. I nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ nell’anno appena trascorso sono stati 1.817, i parti con gestanti positive al Covid-19 sono stati 50 e quelli a basso rischio a completa gestione ostetrica (BRO) sono stati 318. Dal libro delle nascite si conferma Leonardo, per il terzo anno consecutivo, il nome maschile più utilizzato anche nel 2022, seguito da Tommaso ed Edoardo. In testa, per i nomi femminili, quelli di Sofia, Matilde e Vittoria.

Terni

All’ospedale di Terni il primo nato del 2023 – ore 8.24 del 1° gennaio – è Ezer. I genitori vivono a Terni e il piccolo pesa 3,250 chilogrammi. L’ultimo nato del 2022 al ‘Santa Maria’ è stato Edoardo – ore 22.13 del 31 dicembre -, per un peso di 3,365 chilogrammi.

Foligno

Il primo nato del 2023 all’ospedale Usl2 di Foligno si chiama Edoardo, è venuto alla luce alle ore 6.51 del 1° gennaio e pesa 4,310 chilogrammi. Raggianti la mamma Chiara e il papà Michele, residenti ad Assisi. L’ultima nascita del 2022 al ‘San Giovanni Battista’ (ore 22.59) è stata quella di Mia, per un peso di 3,680 chilogrammi. I genitori sono gli spoletini Natasha e Francesco.

Gubbio-Gualdo Tadino

Si chiama Diletta Maria l’ultima bambina nata nel 2022 all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino (Branca). È venuta alla luce alle ore 15.47 del 31 dicembre con parto cesareo, pesa 2,860 chilogrammi ed è figlia di una coppia residente nel comune di Nocera Umbra. Complessivamente nel 2022 presso l’ospedale di Branca sono stati effettuati 457 parti.