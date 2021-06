Perugia, Monte Tezio: problemi e atterraggio d’emergenza

Poteva andare decisamente peggio ed invece il pilota ne è uscito indenne. Atterraggio d’emergenza di un ultraleggero nella tarda serata di sabato in cima al Monte Tezio, non distante da Perugia: da quanto si apprende l’uomo a bordo – di mezza età e che conosceva molto bene la zona – è riuscito a gestire bene la situazione – ci sono stati dei problemi durante il volo – scendendo poi a piedi verso il cancello d’ingresso del parco. I vigili del fuoco, una volta giunti sul posto per la messa in sicurezza del velivolo, lo hanno trovato in buone condizioni. Con loro anche gli agenti della polizia di Stato.

