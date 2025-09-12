Ad Umbertide controlli serrati della Guardia di Finanza durante le tradizionali fiere di settembre. Nel fine settimana dal 5 al 7, il comando provinciale di Perugia, con i militari della compagnia di Città di Castello, ha messo in campo un ampio dispositivo di vigilanza su tre fronti: abusivismo commerciale, sicurezza dei prodotti e prevenzione del consumo e dello spaccio di stupefacenti.

L’attività ha portato al sequestro di oltre 1.300 articoli di bigiotteria non conformi alle norme del codice del consumo. Collane, anelli, piercing e bracciali erano privi delle informazioni obbligatorie per i consumatori, come composizione, provenienza e dati dell’importatore. La merce, dal valore stimato in più di 6.600 euro, è stata sequestrata e i due responsabili segnalati alle Camere di commercio. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.823 euro ciascuno.

I controlli fiscali hanno inoltre fatto emergere quattro casi di mancata memorizzazione dei corrispettivi elettronici e un caso di omessa installazione del registratore di cassa, con sanzioni fino a 4 mila euro. Non solo, le Fiamme Gialle hanno anche scoperto un cantiere a Umbertide dove erano impiegati sette cittadini egiziani, tra cui un minorenne. Due lavoratori, incluso il giovane, sono risultati in nero. Per il datore di lavoro è scattata una denuncia penale per sfruttamento di manodopera minorile, con segnalazione alla procura di Perugia e all’Ispettorato del lavoro, che ha disposto la sospensione dell’attività.

Infine, durante la festa rionale di San Pio X a Città di Castello, l’attenzione si è spostata sulla lotta alla droga. Quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni sono stati segnalati alle Prefetture di Perugia, Arezzo e Firenze come assuntori, dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, sequestrate in via amministrativa. Il bilancio dell’operazione conferma la strategia trasversale della Guardia di Finanza: dalla tutela dei consumatori alla repressione del lavoro nero, fino al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto in occasione di eventi e manifestazioni che richiamano un grande afflusso di pubblico.