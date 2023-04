Umbertide: grave infortunio sul lavoro a Calzolaro

Grave infortunio sul lavoro giovedì mattina all’interno di un’azienda della zona industriale di Calzolaro, nel comune di Umbertide. Un operaio che stava movimentando materiale, è rimasto seriamente ferito: soccorso dall’elicottero del 118, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia. Avrebbe riportato lo schiacciamento di una gamba. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla Usl Umbria 1 e dai carabinieri della Compagnia di Città di Castello. I vigili del fuoco di Perugia hanno collaborato con il personale sanitario per liberare il ferito e mettere in sicurezza lo scenario.

