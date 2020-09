Umbertide, minaccia con un coltello i clienti di un negozio

Minaccia con un coltello i clienti di un negozio, ma i poliziotti riescono a disarmarlo e a denunciarlo: è successo a Umbertide, dove un 37enne, durante una lite per futili motivi con una 24enne, ha estratto l’arma puntandola non solo contro la ragazza.

La vicenda

È stata una chiamata alla sala operativa 113 a far scattare l’intervento, presso l’esercizio commerciale, degli agenti del commissariato di Città di Castello. In presenza proprio dei poliziotti il 37enne ha estratto improvvisamente da una tasca il coltello a serramanico, col quale ha minacciato sia la giovane che gli altri clienti. Gli agenti sono comunque riusciti a garantire rapidamente l’incolumità dei presenti, procedendo al successivo sequestro della lama. L’uomo, sul quale pendono precedenti di polizia per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato identificato e denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto di oggetti atti ad offendere. Il 37enne è stato anche sanzionato per la violazione delle norme Covid-19, in quanto non indossava i prescritti dispositivi di protezione.