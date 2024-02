Umbertide: operaio 30enne cade dal capannone. È grave

Ancora un infortunio sul lavoro grave, in Umbria: è accaduto nella prima mattinata di sabato, intorno alle ore 7, in un’impresa metalmeccanica della zona industriale di Umbertide, in via Calabria. L’uomo – un operaio 30enne di origini albanesi, dipendente di una ditta di Spello – è precipitato dal tetto del capannone mentre stava eseguendo un intervento di manutenzione. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato con massima urgenza all’ospedale di Perugia, dove è stato ricoverato in rianimazione con riserva di prognosi. Ha riportato un serio politrauma. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri e della Usl Umbria 1.

