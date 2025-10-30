I carabinieri della stazione di Umbertide hanno denunciato sei giovani di età compresa fra 17 e 25 anni a seguito di una rissa scoppiata nella notte di sabato 27 settembre 2025 all’esterno di un locale pubblico della cittadina altotiberina.

L’intervento dei militari, dopo la segnalazione al 112, non aveva consentito di individuare subito i protagonisti della rissa, che si erano rapidamente dileguati prima dell’arrivo delle pattuglie sul posto. «Tuttavia – spiega una nota dell’Arma – già nelle prime fasi dell’intervento, i carabinieri avevano raccolto importanti elementi informativi utili a delineare il quadro dei fatti e ad avviare mirate indagini».

Nel corso della stessa notte due giovani, fra cui un 22enne umbertidese estraneo ai fatti e coinvolto accidentalmente nella zuffa, si erano recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Umbertide per contusioni multiple giudicate guaribili con prognosi di dieci giorni. «L’attività investigativa, sviluppata con escussioni testimoniali e mediante la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona – spiega l’Arma – ha permesso ai militari di identificare compiutamente i sei soggetti coinvolti, tra i quali un minorenne». Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà.