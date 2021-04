Umbria, 233 positivi dopo la seconda dose: «Tutti sintomi lievi»

Sono 97 le persone positive al Covid-19, in Umbria, due settimane dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. Il dato è stato reso noto giovedì mattina dal commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, durante il consueto appuntamento settimanale di aggiornamento.

Post prima dose. Le condizioni



Complessivamente sono 559 i soggetti positivizzati dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, 221 a due settimane dalla somministrazione. Di questi, 249 si trovano nel territorio della Usl Umbria 1, 167 in quello della Usl Umbria 2; 119 presso l’azienda ospedaliera di Perugia e 24 in quella di Terni. I dati sono aggiornati a martedì 13 aprile: «Da ciò che risulta a me – ha detto D’Angelo – i soggetti che si sono infettati dopo la vaccinazione, generalmente accusano forme paucisintomatiche o con sintomi simil influenzali. Non risultano al momento condizioni severe fra i vaccinati»

Post ciclo vaccinale completo

In totale sono 233 i cittadini che si sono positivizzati dopo la seconda dose di vaccino: 94 fanno riferimento alla Usl Umbria 1, 83 alla Usl Umbria 2, 40 per l’azienda ospedaliera di Perugia ed i restanti 16 per quella di Terni. Il dottor Marco Cristofori ha aggiunto in merito che «nei casi in cui il sequenziamento è stato fatto, sono emerse varianti. Per le reinfezioni, la variante prevalente è quella brasiliana che può ‘bucare’ l’immunità sia della ‘vecchia’ infezione che delle vaccinazioni».