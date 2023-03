Umbria: ancora scosse nella serata di giovedì. Scuole chiuse per due giorni a Perugia

LE FOTO

Ore 21.00 – Scuole chiuse anche in altri comuni

Ai comuni che hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di venerdì 10 marzo, si aggiungono anche Assisi, Bastia Umbra, Gualdo Tadino e Gubbio.

Ore 20.30 – Anche Città di Castello chiude le scuole: «Ma nessuna criticità»

Anche il comune di Città di Castello, in stretto coordinamento con gli altri comuni del comprensorio, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì. Lo stesso comune ha attivato un monitoraggio per le verifiche degli edifici pubblici, da cui non risultano al momento criticità: «Oltretutto – spiega il sindaco Luca Secondi – non sono state registrate segnalazioni né al comune né al comando della polizia Locale, ufficio tecnico, nemmeno al distaccamento dei vigili del Fuoco. Non sono stati segnalati danni ad edifici civili ed altre strutture. Attendiamo poi le valutazioni che farà la Provincia di Perugia sugli edifici scolastici di propria competenza. Decisioni prese in maniera congiunta con gli altri comuni compresa quella di manifestare al sindaco di Umbertide Luca Carizia la totale disponibilità ad intervenire a supporto in caso di necessità».

Ore 20.13 – Scossa meno forte a distanza di cinque minuti

A distanza di cinque minuti – ore 20.13 – un’altra scossa di magnitudo intorno compresa fra 3.9 e 4.3 è stata registrata nelle zone già interessate. Si tratta di repliche del primo sisma avvenuto nel pomeriggio.

Ore 20.08 – Un’altra scossa avvertita nitidamente

Un’altra forte scossa di terremoto è stata avvertita in larga parte dell’Umbria alle ore 20.08. I primi dati parlano di stesso epicentro del sisma delle ore 16.05 (Pian d’Assino-Umbertide) e di una magnitudo stimata di 4.6. L’ipocentro è localizzato a circa 9 chilometri di profondità.

Ore 20.05 – Scuole chiuse a Perugia venerdì e sabato

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha disposto, attraverso una specifica ordinanza, la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 marzo.

Ore 19.35 – Vigili del fuoco: «Una trentina le persone evacuate»

Il bilancio riferito dal 115 della provincia di Perugia è di «quattro palazzine e due abitazioni evacuate, oltre ad un’azienda (la Terex) che presenta una trave lesionata. Per il momento ci sono circa trenta persone evacuate nelle zone di Pierantonio, Montecorona, Pian d’Assino e Umbertide».

Ore 19.00 – Vigili del fuoco: «Tanti sopralluoghi»

I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia fanno sapere che «ci sono 63 chiamate e il numero è in aumento, 12 interventi in corso e 24 effettuati. Attualmente riscontriamo solo lievi lesioni quasi del tutto superficiali. Le chiamate stanno aumentando per il semplice fatto che vedendo le squadre sul posto, per stare più tranquilli i cittadini chiedono un sopralluogo nelle proprie abitazioni. Sul posto (zona Umbertide, ndR) operano attualmente cinque squadre oltre a tre funzionari tecnici».

Ore 17.36 – Prisco (sottosegretario Interno): «No lesioni gravi né danni alle persone

«Nell’area colpita dalla scossa di terremoto al momento non sono segnalate lesioni gravi né danni a persone. I vigili del fuoco stanno procedendo con la massima attenzione alle necessarie verifiche sugli edifici pubblici e privati e provveduto al sorvolo delle aree con elicottero». Questa la nota del sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, che segue la situazione dalla sala del centro operativo nazionale dei vigili del fuoco al Viminale, in collegamento con il comando di Perugia.

Ore 17.25 – Prociv Umbria: «Situazione sotto controllo»

La Protezione civile regionale spiega che «al momento è in fase di verifica da parte dei vigili del fuoco la segnalazione di danni ad un’abitazione di Umbertide a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro a 7 chilometri ad est di Umbertide, registrata nel pomeriggio di oggi (giovedì 9 marzo, ndR), seguita da altre repliche di minore intensità, con risentimenti nella piana di Gubbio, Pietralunga e nel territorio circostante. Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni». La sala operativa «si è subito attivata, contattando i sindaci o i responsabili della Protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini». La Regione Umbria fa sapere che «la presidente Donatella Tesei e l’assessore Enrico Melasecche si sono messi subito in contatto con i vertici della Protezione civile e la sala operativa per informarsi e seguire l’evolversi della situazione».

Ore 17.03 – Venerdì chiuse l’Università di Perugia e le scuole ad Umbertide

L’Università di Perugia rende noto che «venerdì 10 marzo saranno sospese tutte le attività accademiche e gli eventi in programma, con la chiusura di tutte le sedi a scopo precauzionale, comprese le aule studio». Stessa decisione da parte del Comune di Umbertide in merito alle scuole del territorio comunale.

Ore 16.51 – Elicottero del 115 in azione: «Piccoli crolli»

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia riferisce che il personale «sta giungendo sul posto. Numerose le telefonate dei cittadini, legate per la maggior parte ad informazioni. Si registra qualche piccolo crollo/distacchi di intonaci legati ad edifici fatiscenti. Al momento non risultano persone coinvolte». Il 115 ha anche attivato «un sorvolo in elicottero» per monitorare le zone più prossime all’epicentro.

Torna a tremare la terra in Umbria. Nel primo pomeriggio di giovedì – alle ore 16.05 – l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un sisma con epicentro nei pressi di Umbertide (Perugia), di magnitudo 4.3 (dato rivisto dopo le prime stime). La scossa di terremoto, durata diversi secondi e con ipocentro a circa 9,8 chilometri di profondità, è stata nitidamente percepita in gran parte dell’Umbria ed anche in Toscana e in altre zone del centro Italia. Diversi i cittadini che hanno contattato i numeri di emergenza per ricevere informazioni e rassicurazioni. Al momento non si registrano danni né persone coinvolte ma le verifiche sono appena iniziate.