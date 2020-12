Umbria, allerta gialla per condizioni meteo

Un peggioramento delle condizioni meteo per un’area di bassa pressione in arrivo dall’Europa del nord. È previsto per la giornata di mercoledì in gran parte del territorio italiano, con tanto di avviso del dipartimento nazionale della Protezione civile: «Sulla base dei fenomeni previsti – temporali e raffiche di vento – e in atto è stata valutata l’allerta arancione su gran parte di Lazio, Abruzzo, molise e Campania. Valutata allerta gialla sui restanti settori delle quattro regioni, sull’Umbria, su parte di Basilicata e Sicilia». Il maltempo è previsto in particolar modo nel primo pomeriggio.

