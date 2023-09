Umbria: Fp Cisl al lavoro su sanità, diritti e giustizia. Comitato esecutivo con Berardi

Il segretario organizzativo Fp Cisl nazionale, Franco Berardi, ha preso parte giovedì al comitato esecutivo Fp Cisl Umbria. Al centro dell’incontro, che si è tenuto a Perugia, le problematiche dei comparti pubblici umbri, con particolare riferimento alla sanità – in queste settimane al centro di intense azioni categoriali – e alla giustizia, alla luce delle molteplici iniziative per la riapertura dei cosiddetti ‘piccoli tribunali’, fondamentali per il buon andamento della giustizia. «Il nostro fine è duplice – ha ribadito il responsabile Fp Cisl Umbria, Luca Talevi, che ha aperto i lavori -. Se da una parte il nostro impegno prioritario è quello di valorizzare le professioni presenti all’interno dei comparti pubblici, con un’attenzione particolare ai professionisti della sanità quotidianamente in ‘trincea’ per creare le condizioni affinché questa sia sempre più vicina ai cittadini, alle necessità del territorio e delle persone, dall’altra prestiamo particolare attenzione alla qualità dei servizi, soprattutto per le fasce più deboli e anziane della società». Sempre nella relazione introduttiva di Talevi è stata posta particolare attenzione ai comparti delle funzioni locali, funzioni centrali e terzo settore per definire quanto prima i contratti decentrati in ogni realtà. «In un momento complicato per tutti i lavoratori, con l’inflazione relativa al ‘carrello della spesa’ ancora a due cifre – ha sottolineato il sindacalista – è fondamentale sviluppare tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali per provare a dare ossigeno ai salari e massima dignità al lavoro pubblico». Sorpresa è stata poi espressa «per il mancato numero legale in consiglio regionale per approvare la mozione sulla riapertura del tribunale di Orvieto e dei ‘piccoli comuni’», auspicando «la rapida e bipartisan approvazione della mozione alla prossima assise regionale». L’incontro ha rappresentato anche un’occasione preziosa, da parte del segretario nzionale Franco Berardi, per illustrare i contenuti del documento nazionale Fp Cisl, predisposto in occasione dell’imminente assemblea organizzativa nazionale, con l’ambizioso e necessario obiettivo di guidare il cambiamento della società e della pubblica amministrazione, sviluppando importanti istituti come l’identità, la partecipazione e l’innovazione. Il responsabile della Fp Cisl Umbria Luca Talevi ha focalizzato l’attenzione sui positivi risultati ottenuti negli ultimi tre anni e mezzo dalla categoria regionale, impostando le azioni per il consolidamento di un gruppo dirigente in grado di affrontare le sfide del futuro con particolare riferimento alle elezioni Rsu 2025. Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti, che ha ricordato ai presenti «l’impegno dell’organizzazione nella raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori all’impresa».

