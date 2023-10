Umbria meta più apprezzata dagli stranieri: premio agli ‘oscar del turismo’

Destinazione più apprezzata dagli stranieri nell’ambito di Italia destinazione digitale, una sorta di ‘oscar del turismo’. Riguarda l’Umbria e la premiazione c’è stata mercoledì al Ttg Travel Experience di Rimini: registrata la miglior performance sulla base dell’analisi di contenuti pubblicati online.

Il premio

«Le classifiche – spiegano dalla Regione Umbria – vengono stilate in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave. Nel dettaglio, si parla di 40 milioni di ‘tracce digitali’, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 876 mila punti di interesse turistico, storico e culturale, nonché strutture ricettive, affitti brevi, locali e attività ristorative. Il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo settembre 2022 e il 31 agosto 2023». A ritirare il premio l’assessore al turismo Paola Agabiti: «Frutto di un lavoro condiviso con tutti gli operatori della promozione e dell’accoglienza nella nostra regione, che hanno saputo valorizzare e raccontare sul web la molteplicità e l’autenticità delle proposte turistiche che distinguono i nostri territori, a partire dall’unicità ed eccellenza dell’offerta enogastronomica. È per noi un motivo di grande soddisfazione che ci spinge a lavorare ulteriormente per rendere l’Umbria una regione sempre più conosciuta e apprezzata in Italia e all’estero». A seguire Trentino Alto-Adige e Basilicata.