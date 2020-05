Umbria, nessun nuovo caso nelle ultime 24h

Nessun nuovo caso di Covid-19 sul territorio umbro fra le ore 8 di domenica e lunedì. Il numero complessivo dei positivi all’inizio dell’emergenza resta così di 1.424 unità, numero che comprende guarigioni e decessi. Relativamente pochi i tamponi – complice la giornata festiva – effettuati nelle ultime 24 ore: 323 per un totale di 56.279.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Altro piccolo calo degli attuali positivi

In ragione delle guariogioni ulteriori – due – il numero degli attuali positivi al Covid in Umbria scende da 94 a 92. In totale le persone guarite dal virus sono 1.259 mentre i decessi – per il quarto giorno consecutivo – sono invariati (73).

VIDEO – TERNI, PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI: SI RIPARTE

VIDEO – TERNI, SAN CRISTOFORO: «ACCOGLIAMO COSÌ I NOSTRI FEDELI»

VIDEO – COMMERCIO E BAR, TERNI CI PROVA

FOTO – TERNI CERCA LA SUA NUOVA NORMALITÀ

Ricoveri stabili

I ricoveri complessivi scendono di una unità – da 27 a 26 – mentre resta invariato (2) il numero delle persone nelle terapie intensive degli ospedali umbri. Alle ore 8 del 18 maggio, in Umbria, ci sono 577 persone in isolamento domiciliare (-29) e sempre alla stessa data risultano 20.111 soggetti usciti dall’isolamento (+79).

CAOS CERI A GUBBIO, SCATTANO LE QUARANTENE

Terni, al via la campagna della polizia di Stato

È iniziata lunedì mattina – in campo il personale della questura di Terni – la distribuzione degli opuscoli contenenti semplici e chiare disposizioni per affrontare al meglio la ‘fase due’ dell’emergenza coronavirus. Un decalogo – l’iniziativa si chiama #unopertuttituttiperuno – redatto dall’ufficio sanitario della questura di Terni, in base alle disposizioni governative, che vuole essere di aiuto ai cittadini durante la riapertura di numerose attività, che porterà inevitabilmente ad entrare in contatto con più persone in varie situazioni. «Anche in questa fase – spiega la questura – la polizia di Stato vuole essere vicina alla gente, priva di intenzioni vessatorie, ma al contrario vuole essere di sostegno in un momento particolare come questa emergenza causata dal coronavirus, confidando nel senso di responsabilità dei cittadini ternani già ampiamente dimostrato, tranne rare eccezioni, da tre mesi a questa parte». Le varie specialità della questura ternana distribuiranno i volantini in diverse zone della città per coprire l’intero territorio.

Articolo in aggiornamento