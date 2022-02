Umbria: neve e vento forte. Strade interne in crisi e tanti interventi

La neve è tornata anche in Umbria, in diverse zone del territorio, fra la notte e la mattinata di sabato. Precipitazioni intense – accompagnate da forte vento – si segnalano, in particolare, nelle aree appenniniche interne: dall’eugubino-gualdese alla zona di Castelluccio di Norcia.

Salvati due camperisti in difficoltà

Dalla tarda mattinata e fino al primo pomeriggio di sabato i vigili del fuoco sono stati impegnati nella zona del monte Cucco, nel territorio comunale di Sigillo, per raggiungere due camperisti provenienti dall’Austria, giunti in zona venerdì, bloccati da un’abbondante nevicata. Per completare l’operazione il personale del 115, impegnato lungo la strada provinciale 224, ha anche utilizzato una fresa.

L’aggiornamento della Provincia di Perugia al pomeriggio di sabato

Nel pomeriggio di sabato la Provincia di Perugia ha diffuso una nota in cui si legge che «l’arco appenninico umbro è innevato ma non ci sono particolari criticità, se non sui valichi a causa del forte vento che trasporta la neve con visibilità molto ridotta e difficoltà nelle operazioni di sgombero neve, in particolare sulla strada provinciale 477 di Castelluccio (Forca Canapine) temporaneamente chiusa per forti problemi di visibilità. Sulla strada provinciale 244 di monte Cucco (Sigillo) ci sono degli escursionisti bloccati in mezzo alla neve ed anche qui il forte vento rende difficili le operazioni di sgombero neve. Forte vento anche sulla strada regionale 257 Apecchiese (valico di Bocca Seriola, Città di Castello) e qualche criticità sulla strada regionale 444 del Subasio (valico di Montemezzo). Raccomandato nelle zone appenniniche di mettersi in viaggio solo per necessità e con dotazioni invernali».

Forte vento e disagi

In provincia di Terni, nella giornata di sabato, sono stati diversi gli interventi del 115 soprattutto per il forte vento. Dai rami spezzati agli alberi pericolanti, i vigili del fuoco hanno dovuto agire in diverse zone del territorio, in particolare nell’Amerino e nell’Orvietano.