di Giovanni Cardarello

Lunedì 6 ottobre è iniziata ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 della Regione Umbria. Una campagna che, nelle intenzioni dell’ente che governa il sistema sanitario regionale, dovrebbe abbattere fino al 60% il rischio di ammalarsi di influenza. Ma l’obiettivo della campagna, ovviamente, non è solo quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo.

Il vaccino antinfluenzale, infatti, non riduce solo il rischio di infezione nel singolo, ma anche la circolazione dei virus nella comunità, delle forme gravi di malattia, delle ospedalizzazioni e dei decessi. Un beneficio a tutto tondo ma che è soggetto a limiti e prescrizioni ben definite. Partiamo dai numeri. La Regione Umbria, come riferisce il quotidiano ‘Il Messaggero Umbria‘, ha acquistato uno stock di 209.800 dosi di vaccino antinfluenzale. Le dosi acquistate hanno già raggiunto i distretti sanitari e diversi medici di famiglia hanno già iniziato a comunicare ai pazienti la disponibilità ad eseguire la vaccinazione.

Scendendo nel dettaglio, vediamo che tipologie di vaccini ha acquistato la Regione Umbria. La parte del leone – 150.200 dosi – la fa il cosiddetto ‘vaccino adiuvato’ che, come spiega ‘Il Messaggero‘, «contiene una sostanza aggiunta per rafforzare e prolungare la risposta del sistema immunitario all’antigene». Il farmaco è molto efficace sulle persone over 60 anni ed è chiaramente il motivo per cui ne è stata acquistata una quantità molto grande.

Altre 42.000 dosi sono appannaggio dei bambini da 6 mesi ai 6 anni, l’altro soggetto considerato debole e fragile dal sistema sanitario. Ad esse se ne aggiungono altre 10.400 in formato spray nasale, detto ‘trivalente vivo attenuato’: lo spray è più semplice da somministrare soprattutto nei bambini più piccoli. Un ulteriore stock di circa 7.000 dosi è composto dal ‘vaccino ad alto dosaggio’. Questa tipologia contiene un antigene quattro volte più potente di quello standard ed utilizzato «per stimolare una risposta immunitaria più forte negli anziani ed è considerato efficace per prevenire le complicanze dell’influenza». Da registrare, infine, che la Regione Umbria ha acquistato «200 dosi di vaccino con antigene di superficie prodotto in colture cellulari considerato particolarmente efficace in alcune circostanze».

Ricordiamo che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e raccomandata per le persone over 60, per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti, per le persone con patologie croniche, per gli addetti a servizi di primario interesse collettivo e ovviamente per medici e personale sanitario, anche volontario, oltre a tutti i lavoratori essenziali dell’area sanitaria. Per prenotare il vaccino è sufficiente mettersi in contatto con il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Informazioni dirette sono disponibili anche negli ambulatori distrettuali, nei centri salute delle Usl e nelle farmacie abilitate alla somministrazione. La vaccinazione per le persone non autosufficienti può essere effettuata anche a domicilio.