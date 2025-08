di Giovanni Cardarello

Con la deliberazione numero 791 del 31 luglio 2025 la giunta regionale dell’Umbria comunica il ritiro del proprio atto numero 751 del 22 luglio 2025 e il relativo schema di accordo allegato. L’obiettivo – di legge – è quello di «consentire un ulteriore confronto per modifiche ed integrazioni». Parliamo, al netto del dato amministrativo, del discusso protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e la Regione Toscana. Un protocollo in materia di risorse idriche, sanità, infrastrutture, mobilità e lotta attiva agli incendi boschivi nei territori di confine. Un protocollo annunciato, con grande enfasi, il 2 agosto ma che già nelle successive 24-48 ore ha sollevato consensi, critiche e smarcamenti.

Il cuore dell’atto, come spiega la stessa presidente Stefania Proietti in un reel comparso su Facebook il 4 agosto, è quello di «ragionare in termini di Italia mediana, immettendo nell’accordo anche altre questioni fondamentali per entrambe le regioni». In particolare, l’elisoccorso, la mobilità passiva e l’alta velocità. Tutti temi caldi, soprattutto in una fase politica che prelude alle elezioni regionali in Toscana di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. Ma perché l’atto è stato ritirato?

L’accordo – spiegano dalla Regione – «non è in discussione e l’asse politico che lo ha partorito è saldo». Il ritiro sarebbe «puramente tecnico ed è in ordine alla necessità di approfondire alcuni allegati». Verosimilmente, potrebbero esserci «ulteriori riproposizioni e ritiri considerando che, qualunque sia l’esito del voto di ottobre, a novembre la Toscana avrà una nuova giunta regionale». Ma un dato emerge con chiarezza ed è che il ritiro dell’atto, che una volta limati i dettagli tecnici verrà reiterato, ha almeno due questioni da approfondire.

La prima è afferente al piano sociosanitario che, una volta approvato, avrà un impatto diretto tanto sul servizio di elisoccorso, su cui il post della Proietti è netto – «non c’è nessuna svendita», afferma – quanto sulla «soluzioni comuni per la mobilità passiva verso la Toscana dei cittadini umbri, una questione dalla quale l’Umbria è particolarmente afflitta». La seconda è in ordine al voto toscano e alla chiara esigenza della regione vicina di casa di puntualizzare, al meglio, alcuni dettagli del protocollo per non farlo mettere in discussione dopo il voto. La sostanza è che l’accordo, ad oggi, è operativo nel quadro generale delle linee indirizzo ma non è operativo nei fatti in quanto oggetto di approfondimento.

Appresa la notizia, il centrodestra in consiglio regionale spara a ‘palle incatenate’ contro la giunta a la presidente Proietti: «Con la deliberazione 791 del 31 luglio, la Giunta regionale dell’Umbria ha formalmente ritirato la propria delibera 751 del 22 luglio scorso, contenente lo schema di accordo tra Regione Umbria e Regione Toscana. Si tratta di un atto politicamente rilevante, che sconfessa nel merito e nel metodo uno dei provvedimenti più esibiti dall’attuale maggioranza nelle ultime settimane e che conferma in modo inequivocabile le critiche sollevate con forza dai gruppi regionali di centrodestra e civici». Lo dichiarano i consiglieri regionali di opposizione Donatella Tesei ed Enrico Melasecche (Lega Umbria), Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia), Andrea Romizi e Laura Pernazza (Forza Italia), Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Umbria Civica).

«Fin dall’inizio – scrivono in una nota – abbiamo denunciato la natura opaca, fragile e incoerente di un protocollo che, nei contenuti, svende l’Umbria alla Toscana. Dietro gli slogan sull’Italia di mezzo e su una presunta ‘visione comune’ tra le due Regioni, si celavano gravi criticità: a partire dal tema dell’elisoccorso, dalla gestione della mobilità passiva verso la Toscana, dal ruolo dell’Umbria nel governo delle infrastrutture strategiche e nella pianificazione sociosanitaria. Il ritiro dell’atto – continuano -, motivato con un generico riferimento alla necessità di ‘ulteriori modifiche e integrazioni’, certifica in realtà il completo naufragio di un’iniziativa improvvisata, dettata da esigenze politiche contingenti più che da una reale strategia di sviluppo condiviso. Le spiegazioni fornite dalla presidente Proietti, in un video pubblicato ieri sui social, non fanno che confermare l’inconsistenza dell’intero impianto: si ammette, di fatto, che l’accordo necessita di essere radicalmente rivisto, che i punti nodali non sono stati definiti e che si attendono le elezioni regionali in Toscana per decidere come, e se procedere».

«È grave – sottolineano i consiglieri di opposizione – che si sia continuato a parlare di ‘accordo operativo’ quando lo stesso era stato ritirato formalmente dal registro degli atti amministrativi, e dunque privo di qualsiasi efficacia. Siamo di fronte a un evidente cortocircuito politico e istituzionale, frutto di un approccio propagandistico che ha puntato a vendere come ‘intesa storica’ un testo privo di concretezza, elaborato senza il coinvolgimento degli uffici tecnici della Regione Umbria, e con la pesante bocciatura del consiglio regionale della Toscana. Abbiamo evidenziato sin da subito le falle di questa operazione: non è accettabile che l’Umbria venga trattata come retrovia sanitaria o come cerniera subordinata a scelte altrui, perdendo progressivamente centralità, risorse e capacità decisionale».

«L’attuale giunta – affermano i consiglieri di centrodestra e civici – si è assunta la responsabilità di firmare, e poi sconfessare, un’intesa in cui l’Umbria appare sempre come Regione che cede e mai come soggetto che guida. Il nostro compito, oggi più che mai, è tutelare l’autonomia regionale, la qualità dei servizi per i cittadini umbri, il diritto a una sanità pubblica vicina ed efficiente, il presidio del territorio e l’autodeterminazione nelle scelte infrastrutturali. Dopo i troppi numeri a caso sbandierati per giustificare la manovra fiscale, bocciati anche dalla Corte dei Conti – concludono -, auspicavamo che la Giunta procedesse con maggiore serietà e attenzione. Niente di tutto ciò. L’Umbria merita serietà, competenza e rispetto».