Umbria, tamponi lenti: qualcosa si può fare

Tamponi ‘macchinosi’, talvolta con risultati troppo lenti. A Terni, e non solo, fra il personale sanitario del comparto pubblico, arrivano richieste in merito ad un sostanziale snellimento, e quindi una modifica, delle procedure legate agli esami per individuare la presenza di Covid-19 fra la popolazione.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Laboratori ‘sotto pressione’

Al momento i tamponi effetuati a Terni, circa 40/50 al giorno, vengono subito nviati a Perugia fra l’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ e l’Istituto zooprofilattico. Una delle conseguenze, legata – pare – al superlavoro dei due laboratori, è che (come accaduto mercoledì) i risultati a volte tardano. E quando c’è da avere una risposta così importante, stringere i tempi è del tutto prioritario.

Possibili soluzioni

Come è possibile sopperire a tale stato di cose? Ad esempio consentendo al laboratorio dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni di analizzare gli stessi tamponi – e non solo quelli interni al nosocomio, come avviene ora in via sperimentale – che vengono effettuati sull’intero territorio. Accanto a ciò, l’attivazione dei laboratori degli studi privati – previa autorizzazione dell’Istituto superiore di sanità – può offrire una risposta tale da sgravare i laboratori al momento ‘sotto pressione’ e ottenere risultati più celermente.

Il budget per i privati

«Fra l’altro – osserva il consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd) – c’è un budget per queste strutture private convenzionate con il sistema sanitario regionale, che può essere utilizzato allo scopo. Questo viavai può essere eliminati a beneficio di tutti: chi deve, agisca in tal senso perché l’organizzazione, e qui non siamo alla polemica politica, può essere migliorata».