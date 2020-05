Umbria, terzo giorno consencutivo senza nuovi casi. Un decesso

Terzo giorno di fila senza nuovi contagi da Covid in Umnria ma anche un nuovo decesso che porta il numero complessivo a 76. Questi i dati diffusi dalla Regione Umbria e relativi al periodo compreso fra le ore 8 di giovedì 28 e di venerdì 29 maggio. Effettuati 1.315 tamponi (totale 68.756).

Ricoveri e isolamenti

Invariato il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza (1.431) così come quello degli attuali positivi (45). I guariti sono in totale 1.310 (-1). Alle ore 8 di venerdì risultano ricoverate 17 persone negli ospedali umbri. Di queste, una (-1) si trova in terapia intensiva. Le persone positive in isolamento obbligatorio sono 28 (-1).

Polizia Locale Terni, tamponi con alta adesione

Mercoledì a Terni sono iniziati i controlli covid-19 con tampone – collaborazione tra Comune e Usl Umbria 2 – per i primi venticinque agenti di polizia Locale e Protezione civile comunale: hanno aderito oltre il 90% degli operatori e l’attività proseguirà nei prossimi giorni. «Ringraziamo – le parole dell’assessore Giovanna Scarcia – il commissario straordinario De Fino, il dottor Federici e tutto lo staff per la collaborazione nell’organizzazione di questa importante iniziativa. Ma soprattutto intendo ringraziare tutto il personale della Polizia Locale e della Protezione Civile per lo straordinario impegno dimostrato nell’emergenza dovuta all’epidemia. Sono sempre stati in prima linea e hanno gestito servizi fondamentali». I controlli riguarderanno anche per il personale delle Forze dell’ordine, tribunale e procura della Repubblica.

Terni, progettodonazione colonnine alle scuole

«La sfida è quella di poter donare alle scuole un mezzo sicuramente utile per proseguire il tema della sicurezza anche nelle scuole, quando ne sarà prevista la loro apertura con le dovute modalità». Sono le parole di Maurizio Valentino, presidente dell’Associazione Genitori: c’è la collaborazione con un’azienda di lavorazioni di lamiera della città che consentirà di dotare le scuole di questo strumento di protezione: la donazione avverrà tramite una raccolta fondi sul sito Eppela e il portale educa-mente.it. La prima è stata donata giovedì mattina al dirigente scolastico dell’Itt, Cinzia Fabrizi; presenti anche il rappresentante degli studenti Lorenzo Oppo, il presidente della consulta studentesca della provincia di Terni Andrea De Angelis e Andrea Zannini, rappresentante dell’azienda. «Ovviamente non ci fermiamo qui. L’igiene è importante – chiude Valentini – e mettere a disposizione questo strumento anche in altri luoghi pubblici sarebbe per noi un grande successo, oltre che opportunità per sensibilizzare i cittadini a queste misure di protezione fondamentali per un’emergenza covid con cui ancora dovremo convivere».

