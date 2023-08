Umbria, tornano pioggia e allerta gialla con il ciclone Poppea

Ci siamo, era atteso e nelle prossime ore – al nord Italia qualche effetto già c’è – cambierà la situazione meteorologica su tutta la penisola. Torna la pioggia in Umbria dopo giornate di caldo molto intenso: scatta l’allerta gialla per il rischio idrogeologico.

FINE DEL CALDO INTENSO

La perturbazione

Ad aggiornare il quadro della situazione è Michele Cavallucci di Perugia Meteo: «La perturbazione, come previsto, si sta organizzando e intensificando sul Mar Tirreno e a ovest della Sardegna, con supercelle temporalesche in atto, che stanno approcciando l’isola. Durante la notte, lentamente, il fronte dovrebbe avvicinarsi anche all’Umbria e, vista l’oscurità, questa sera e nottata seguente, lo spettacolo elettrico dovrebbe essere rievante verso ovest, anche molto prima che la nostra regione sia eventualmente colpita. Le temperature, nelle prossime ore subiranno un primo calo, progressivo, anche a causa – sottolinea – del rinforzo dei venti meridionali che precedono la perturbazione, con diminuzione più vistosa al passaggio del fronte temporalesco».

Il bollettino della Protezione civile nazionale

«Si estende l’area perturbata – la puntualizzazione – di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni nord-occidentali, e apporterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco alle regioni settentrionali oltre a coinvolgere, dalla prossima notte, parte di quelle centrali, in particolare sul versante tirrenico. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Sardegna nord-occidentale, in estensione dalle prime ore di lunedì 28 agosto a Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise; dalle prime ore di domani si prevedono anche venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania». Per l’Umbria c’è l’allerta gialla.