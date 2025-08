Caldo estremo in arrivo sull’Umbria: l’estate non è affatto finita. Dopo la tregua registrata negli ultimi giorni di luglio, l’anticiclone africano è pronto a tornare protagonista. Le previsioni annunciano un netto rialzo delle temperature a partire da metà settimana, con picchi attesi nel weekend di San Lorenzo.

Secondo quanto riferito ad ANSA da Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, «torna il caldo africano. È finita la tregua relativamente fresca iniziata tra il 25 e il 26 luglio, adesso si prevede la rimonta dell’alta pressione sull’Italia con temperature in forte aumento da metà settimana. Giovedì, infatti, le temperature saliranno già fino a 36-37°C nelle zone interne dell’Umbria e venerdì sarà la prima giornata di caldo africano per tutti, con Terni che raggiungerà i 38 gradi. Ma il picco arriverà nel weekend di San Lorenzo con temperature africane, quasi doppie rispetto a quelle registrate lo scorso weekend di maltempo: a Terni si prevedono picchi anche di 40 gradi». In definitiva, conclude Tedici, «trascorreremo un secondo weekend di agosto totalmente diverso dal primo: dalle trombe marine, dalla grandine e dalle temperature quasi autunnali, passeremo alla graticola di San Lorenzo con l’anticiclone subtropicale deciso ad infiammare l’Italia per almeno una settimana».

Una conferma arriva anche da Michele Cavallucci dello staff di Perugia Meteo: «Almeno fino a giovedì le minime non subiranno scossoni importanti, a livello di aumento. Cosa diversa invece per quanto riguarda le massime che, da martedì 5 agosto, torneranno sopra i 30 gradi in maniera decisa, con nuova espansione dell’anticiclone africano a partire da giovedì 7 agosto, quando le massime si attesteranno sui 35 gradi, con valori in aumento nel fine settimana, quando avremo temperature al di sopra della media di 6-7 gradi».

Unico sollievo, almeno temporaneo, potrebbe essere rappresentato dalle notti ancora relativamente fresche: «Le minime, almeno fino a sabato, non dovrebbero salire in modo repentino, ma solo gradualmente – conclude Cavallucci – lasciando almeno le ore notturne come pausa del caldo». L’estate, insomma, è tutt’altro che finita. E il prossimo fine settimana si preannuncia tra i più caldi di tutta la stagione.