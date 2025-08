di S.F.

Trasporto pubblico locale in Umbria, aggiornamento in arrivo. Umbria Tpl e Mobilità ha avviato al procedura per la fornitura di 10 autobus nuovi di fabbrica – di ultima generazione – con alimentazione a gasolio euro 6: l’aggiudicazione ci sarà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’importo è quantificato in 1 milione e 350 mila euro. Palla in mano al responsabile unico di progetto, Pasquale Pasquini.

«Il ribasso percentuale – si legge nel capitolato – offerto dall’operatore economico è calcolato sull’importo stimato unitario di 1 autobus pari ad euro 135.000 a base di gara». L’appalto è finanziato con fondi derivanti dal decreto del ministero per le infrastrutture e trasporti del maggio 2020. Il contratto dovrà essere stipulato entro il 31 ottobre 2025 – pena perdita del finanziamento – e la consegna ci sarà tra il 15 dicembre del 2026 e il 18 febbraio 2027.